Räppar Kenneth Rüütli hakkas trenni tegema: eesmärk tundub päris hullumeelne

„Kehakoostises mul niiväga üllatusi ei tulnud. Arvasime treeneriga mõlemad, et lihasmassi on pisut rohkem, kui tegelikult on, aga nagu kehaanalüüs näitas, siis kasvuruumi on tegelikkuses rohkem. Olen normaalkaalus ja suund on atleetliku kehatüübi poole. Eesmärgiks võtsime treeneriga kasvatada +4kg lihasmassi novembrikuuks, mis muidugi tundub päris hullumeelne.