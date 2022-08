Anne Veski: olin valmis, et Venemaal tuuritamise aeg saab läbi

Kontserdid, mis olid koroona tõttu edasi lükatud selleks kevadeks, otsustasid nad oma tiimiga ära jätta. „Ma olin selleks valmis, et see Venemaal tuuritamise aeg kord läbi saab,“ nendib ta.

Pole teada, kas see mõjutas otseselt, aga Benno tervis läks tõepoolest kehvemaks, kui algas Ukraina sõda. Anne on reisinud koos Bennoga läbi terve Ukraina, andnud korduvalt kontserte linnades, mida näeme uudistes purukspommitatuna. Vaadates päevalillede-maal tehtud laastamistööd ja samas põetades oma kallist abikaasat, ei leidnud Anne sõnu… Neid sõnu, mida ootas avalikkus, ei saanud ta lausuda, sest tal oli raske. Kuidas saakski panna sõnadesse tunded, mida tunned, nähes armastatu elu hääbumas ja hävingut Ukrainas.

„Sõda on üldse kõige õudsem asi, mis maailmas juhtuda võib. Kui sõda Ukrai­nas puhkes, siis mu käed hakkasid värisema ja mõistus tõrkus aru saamast, kuidas tänapäeval see üldse Euroopas võimalik on. Loomulikult olen ma sõja vastu. Kuidas saab minult üldse küsida, mida ma arvan sõjast?!“ imestab Anne. „Võin teile kas või punasega välja kirjutada: Anne Veski on sõja vastu! Ükski normaalne inimene ei saa olla sõja poolt.“