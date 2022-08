Risto Vürst enda vormiajamisest: minu jaoks ei ole probleem päevas rohkem süüa!

Teil on Kennethiga sarnane teekond. Kas Sulle valmistab ka muret, et lihasmassi tõstmiseks tuleb päevas tarbitavaid kaloreid tõsta ca 1,5 kordselt?

„Meil on Kennethiga sama eesmärk, aga seejuures üsna erinevad murekohad sinna jõudmiseks. Minu jaoks ei ole probleem 1000 kalorit päevas süüa rohkem võrreldes praegusega. Mulle meeldib väga süüa! Minu jaoks on suurem peavalu trenni jõudmine ja seejuures olla sellega järjepidev. Kenneth on end iseseisvalt juba paar aastat treeninud. Süüa on kindlalt lihtsam kui trenni jõuda. Selles mõttes kulub mulle Bryani sugune treener väga ära,“ vastab Risto naerdes.