Näitleja Liina Vahtrik uuest suhtest: see kõlab nagu muinasjutt!

„Inimsuhete puhul, mis on oma ülesande täitnud ja ammendunud, on õige leida sõbralik viis, kuidas need kokkulepped lõpetada. Nii juhtus ka minul. Kui aus olla, siis ma soovisin kõigepealt lihtsalt üksi olla,“ rääkis Vahtrik ajalehele antud intervjuus.