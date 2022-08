Jaanus Saks trenni tegemisest: võrreldes teistega on mul mõnevõrra keerulisem olukord

Jaanus: „noo.. võrreldes teistega on mul mõnevõrra keerulisem olukord. Minu personaaltreener Siim Tõemets on veel mõned päevad puhkusel, nii et olen sel nädalal iseseisvalt toimetanud ja järgmisest nädalast teeme Siimuga kaotatud aja tasa. Ausalt öeldes on aga juba praegu jube palju sebimist – olen treeneri saadetud kodust treeningkava teinud ning lisaks palju värskes õhus liikunud. Jalutanud palju, lapsega Pirita seikluspargis roninud ning ning täna avastasin välijõusaali. Olen ikka aktiivsem kõvasti olnud. Ei kujuta ettegi, mis uus nädal siis veel toob.“

Kõik teised on kehaanalüüsi ära teinud. Kas Sul on kehaanalüüs tehtud või ootab see Sind ees alles järgmisel nädalal?



Jaanus: „Et kõigil oleks võrdne stardipauk, siis tegi kehaanalüüsi mulle Kennethi treener. Midagi hullu kehaanalüüsist ei selgunud. Eks aasta tagasi oli seis vähe parem, enne kui Risto tagasi linna kolis ning sagedamini väljas hakkasime käima,“ vastab Jaanus muiates.

Küsime Jaanuse treenerilt, mida tema Jaanuse hetke seisukorrast arvab?

Siim Tõemets: „Kuna mina olen hetkel veel loetud päevad puhkusel, siis on mul hetkel raske sisulist arvamust avaldada. Kui vaadata peale tausta teadmata vaid Jaanuse kehaanalüüsile, siis Igapäevaelus aitaks Jaanusel kindlasti füüsiliselt võimekam olla, kui Jaanus saaks mõned kilod rasva vähemaks. Rasvamassi kaotusest tähtsam tundub aga hetkel muidugi see, et lihasmassi võiks korralikult juurde kasvatada. Lihas kaalub teadupärast rasvast rohkem , mistõttu kaalunumber kui selline Jaanuse puhul meeletult projekti käigus ei kuku (oodatavasti -3-5kg), küll aga peamised eesmärgid võiks olla lihasmassi kasvatamine ning seeläbi parema enesetunde saavutamine.“