Skandaalne lahutusprotsess on alanud! Triinu Liis: Ma ei soovi Justini tegemiste kohta midagi teada

Kroonika kirjutas aprillis, et Triinu Liis tunneb end juba paremini, kuigi tunded Justini vastu polnud veel hääbunud. „Ka mind on hurjutatud, et miks ma ikka veel temaga suhtlen või siis vastupidi, miks ma selle skandaali paljastasin,“ selgitas naine toona. „Ma ei tea, kas ja millal Justin veel üldse kunagi Eestisse tuleb. Ilmselgelt on siin palju neid, kes teda vihkavad.“ Ühtlasi tõdes ta, et pole lakanud meest armastamast.