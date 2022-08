Maia Vahtramäe treenib pärast koroona seljatamist taas: lihased on palju tundlikumad

Maia, kuidas sul läinud on?

Haigus möödus mõnevõrra kergesti. Esimestel päevadel oli hääl ära, nohu, kurguvalu ja 38–39-kraadine palavik. Kui üldine olemine läks paremaks ja end rohkem liigutada jaksasin, avastasin koristades, et ma ei tunne enam lõhnu – mõtlesin, et kas koristusvahendit üldse paningi – mitte mingit kodukeemia lõhna polnud tunda. Järgmisena kadusid ära juba maitsed. Olen kuulnud, et paljudel ei tulegi lõhna- ega maitsemeeli tagasi. Õnneks mul hakkavad need tajud vaikselt juba taastuma. Tunnen kurgi maitset... pisikesed võidud elus.

Kuidas on aga peale koroonat olla tagasi trennis?

Terve haiguse ajal mõtlesin, et tahaks trenni, tahaks õue jalutama! Nelja seina vahel istuda on ikka üsna piinarikas. Tahaks värskes õhus liikuda. Lisaks on mul äärmiselt hea klapp enda treeneriga (Kaia Kollo, Maia personaaltreener MyFitnessis), et juba ainuüksi tema pärast tahaks trenni. Selles mõttes on tagasi tennis olla suurepärane!

Kas trennis märkasid ka erinevusi enne vs. pärast koroonat?

Trennis avastasin, et ma ei jaksa enam kõiki harjutusi sooritada nii hästi kui varem. Võhma on vähem. Samuti hakkas pea ringi käima isegi istuvaid harjutusi sooritades – sellist kogemust pole mul varem olnud. Täna hommikuse seisuga võin öelda, et ka taastumine võtab tavapärasest kauem aega. Lihased on palju tundlikumad. Aga ei, üldiselt on kõik hästi.