Väsimatult edasi! Põhja-Tallinna artistid võtavad omavahel mõõtu, et juubelikontserdil heas vormis lavalaudu vallutada

Lisaks jõusaali treeningule, on ka Garmineesti.ee esitanud bändile väljakutse - nimelt võtavad artistid mõõtu, kes kõige rohkem samme nädalas teeb. Uurime nüüd artistidelt endilt, milline on nende sisetunne, kuidas möödunud nädalal läks.

Mis Sa arvad, kes võitis eelmise nädala sammude challenge’i?

Risto Vürst: „Ma olen jumala kindel, et Maia võitis. Ta juba ükspäev ütles, et tuli üle 26 000 sammu päevas – see võrdub minu kahe päeva tulemusega. Siin ei ole mingit küsimust ka. Maia ise võistleb juba kahe eest.“

Jaanus Saks: „No eks ikka Maia. Ta juba mitu päeva tagasi uhkustas siin oma sammudega. Samas eks reisil olles tulebki korralikult samme. Kõnnidki ju ainult ringi.“

Maia Vahtramäe: „Ma ei tea. Ma millegi pärast arvan, et ikkagi poistest keegi napsas võidu endale, aga viimaseks ma seekord kindlasti ei jäänud.“

Kenneth Rüütli: „Maia pani hullu. Ma arvan, et tema.“

Jaanus, mis Sa arvad, kes kaotas?

On suur tõenäosus, et mina kaotasin. Mul on küll sama palju samme nagu eelmine nädal, aga hetkel paistab, et inimestel pole ikka mitte midagi muud teha - kõnnivad ainult.

Risto, kumb tiim võitis?

Seekord Maia ja Kennethi tiim. Ma arvan, et Maia tassis nad välja, tegi möödunud nädala tasa, mil ta haige oli. Ja ega kahju ei ole – eelmine nädal võitsime meie, nüüd nemad. Ma ise sel nädalal nii aktiivne ei olnud, kuigi Jaanus oli kindlasti tublim kui eelmisel nädalal.

Mis Sa arvad, mitu kilomeetrit te sammusite neljapeale kokku?

Jaanus arutleb: „Kiire arvutus ütleb, et umbes 500 kilomeetrit äkki. Mul on 70 000 sammu, mis on umbes 73 kilomeetrit ja Ristol on minust 30 000 sammu rohkem ja no Maial ja Kennethil on minust nagunii 2 korda rohkem samme... jah, 500 km oleks maksimaalselt.“

Risto: „Mina sammusin umbes 70 kilomeetrit. Ma ei tea... Maia tegi ju kahe eest... pakuks 320 kilomeetrit äkki?“

Kenneth: „Ma ei teagi, äkki 386 kilomeetrit?“

Maia: „Ma arvan, et umbes 300 kilomeetrit“