Rannamaja-Oskar avaldas, miks temast narkodiiler sai: tundsin, et pean selle inimese jaoks kõik tegema

Süvari tunnistas, et tema suhe endise elukaaslasega oli väga toksiline ning ta kannatas vaimse terrori all. „Ma arvan, et kui ma selle inimesega koos ei oleks olnud, siis ma ei oleks elu sees sellisele asjale jah öelnud,“ tunnistas Oskar, kelle sõnul oli tema endine elukaaslane just see inimene, kes surus meest narkootikumidega tegelema.