Vapralt edasi! Põhja-Tallinna artistid teevad hoogsalt trenni, et juubelikontserdiks heas vormis olla

Jaanus: „Ma muidu ei oskakski arvata, aga kuna Kenneth eile vabandas Maia eest, et ta on teinud vaid neli sammu poodi kana järgi, siis sealt ilmselt suurt tulemust ei tule. Ja no Ristol tuli ka siin ükspäev üle 30 000 sammu. Edastame neid pika maaga. Ma arvan, et me võitsime ja isiklikul tasandil tegi kõige kehvema tulemuse Kenneth.“