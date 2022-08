Allar Levandi esitas ansamblile Põhja-Tallinn lõbusa väljakutse

Plangu näol on tegemist on küünarvarstoenglamanguga. See on harjutus, kus küünarvartele ja varvastele toetudes hoitakse kehaasendit staatiliselt paigal.

Erki on meie iidol, eeskuju ja mentor spordivaldkonnas. Hindan kõrgelt tema spordifilosoofiat. Erkiga on hea alati võistelda. Erki enda 50. juubelil tegi igasuguseid sportlikke vigureid. Peast ütleksin, et planku tegi ta siis 18 minutit. See on muljetavaldav aeg.