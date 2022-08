Kuninganna Elizabeth maadleb taas tervisega: ohus on järjekordse traditsiooni katkemine

Kuninganna seismisraskuse tõttu spekuleeritakse, et kuninganna loobub Braemari mängudel osalemisest. Tegemist on pikaajalise sportmängude traditsiooniga, mis toimub igal aastal septembrikuu esimesel laupäeval Šotimaal. Mängude näol tähistatakse Šoti ja Keldi kultuuri ning mõõtu võetakse muu hulgas nii kiviviskes kui ka Šotimaa vasaraheites.

Eakas monarh sõitis Šotimaale juba juuli teises pooles ja ei ole osalenud pärast seda ühelgi avalikul üritusel. Kuninganna kannatab episoodiliste liikumisprobleemide all eelmise aasta sügisest ja kasutab nüüd tihti jalutuskeppi, et liikuda. Mõned tema kuninglikud kohustused on pidanud liikumisraskuste tõttu jääma lühemaks, kui need alguses planeeritud olid, vahendab Express.

Kuninglik ekspert Robert Jobson ütles, et oleks märkimisväärne, kui kuninganna ei võtaks Braemari mängudest 3. septembril osa. „Ma saan aru, et ta üritab leida viisi, kuidas mängudest osa võtta, aga arvestades seda liikumisvõimet, mis tal on, siis tal on keeruline oma kahel jalal seista. See on raske ja ta on pikalt asendis, kus ta peab seisma,“ ütles Jobson Austraalia hommikusele telesaatele „Sunrise“.

„Ma tean, et ta tahab mängudele minna. Me oleme kõik näinud muutusi, mis on viinud spekulatsioonideni,“ lisas kuninglik ekspert. Terviseprobleemide tõttu jäi kuninganna eemale mitmest oma troonijuubeli pidustustega seotud sündmustest. Kuigi Elizabeth maadleb oma tervisega, on ebatõenäoline, et ta võimu oma pojale prints Charlesile annaks.

„Ma ei usu, et ta oma troonist loobuks. Ta on alati väga selgelt öelnud, et ta ei näe, et see oleks osa tema rollist. Aga tõsi on see, et ta on oma kohustusi ja tähelepanu hakanud jagama teiste kuningliku pere liikmetega,“ tõdes Jobson.