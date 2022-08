Põhja-Tallinna artistid võtavad omavahel mõõtu: kes tegi möödunud kuul enim samme?

Kes kaotas ja kes võitis möödunud nädalal?

Maia: „Eelmisel nädal kaotasin ilmselt kas mina või Kenneth. Võitjaks tuli ilmselt Jaanus, va salakaval nirk, kes käis siin salaja jalutamas.“

„Sport võitis ja kaotas see, kes kõige vähem kõndis,“ vastas Kenneth naerdes. „Tegelikult aga kaotasin ilmselt mina, sest ma tegin palju istuvat tööd ja hoidsin kaloreid kokku. Ei ole siin midagi raisata vastu sügist.“

Risto: „Mina kindlasti ei võitnud. Mul oli suhteliselt kehv nädal, pakun, et seekord võitis Jaanus ja kaotasin, kas mina või Kenneth. Tiimina eeldan, et võitsime meie Jaanusega.“

Milline tiim võitis?



„Ma olen 99% kindel, et võitis Risto ja Jaanuse tiim, sest nad käisid enne live’i salaja kõndimas Nõva metsade vahel. Ilmselt hoidsid käest kinni ka. Raudselt nemad võitsid,“ vastas Kenneth naeru kihistades.

Jaanus: „Mul oli vist enda sammuajaloo parim nädal , kui ma ei eksi. Mina jäin vähemalt teiseks kui mitte esimeseks. Äkki võitis Maia seekord? Eelmise nädalal isiklikul tasandil kaotas kas Risto või Kenneth. Tiimina ma arvan, et võitis ikka minu ja Risto tiim.“

Mitu kilomeetrit jalutasite möödunud nädalal kokku?

Maia: „Pakuksin 280 kilomeetrit“

Kenneth: „Keegi ilmselt ei hiilanud oma tulemusega. Ma arvan, et 302 kilomeetrit.“

Risto: „280 äkki?“

Jaanus: „Parim pakkumine on 311 kilomeetrit.“

Kes aga võitis kuu arvestuses?

Maia: „Ma ei oska arvata, kes võitis. Meil on olnud üks nädal üks võitja, teine nädal teine. Ilmselt Jaanus ja Risto, nad võtavad seda challanget väga tõsiselt. Kenneth ju ei raatsi jalutada ka, kuna kaotab liiga palju kaloreid ja no eks minulgi on siin olnud erinevaid faktoreid, miks pole jalutada saanud.“

Kenneth: „Toetudes mälule, siis ilmselt võitis Risto või Maia. Risto kõndis päris palju, tal oli päris korralik tulemus eelmisel nädalal. Tiimina ilmselt siis ka Risto ja Jaanus. See nädal tuli neil võit koju, nii et statistiliselt on Risto ja Jaanusel võit käes.“