Eero Spriit on viis aastat elanud kaugsuhtes: igatsus on magus valu, mis hoiab armastuse elus

Värskes Kroonikas räägivad Eero ja Katrin, kuidas nende suhe välja näeb. „Iga päev kirjutame, teeme ka videokõnesid. Kati joob šampust ja mina konjakit - suhtleme video vahendusel -, kui on mingid tähtpäevad. Kogu aeg on igatsus, armastus on nii suur. Igatsus on magus valu, mis hoiab armastuse elus,“ ütleb Eero, kes ei usu, et ta Katrinist enam paremat naist leiaks.

Katrini sõnul sobivad nad Eeroga hästi kokku. „See on väga oluline, et me tahame samasuguseid asju, meil on mõlemal selline olek, et iseennast tuleb õnnelikuks teha, mitte oodata, et partner lahendab mingeid muresid või aitab sul karjääri teha, mida inimesed ootavad suhtelt teinekord. See on hästi levinud, et leiaks ma kellegi, siis oleks hästi kõik,“ sõnab Katrin.

Spriit tunnistab, et suhtes neil võimuvõitlust pole ning nii tema kui ka Lehismets on suutnud oma ambitsioonid erialal ja elus rahuldada. „Me oleme kumbki väljakujunenud isiksused, austame teineteist, peame lugu ega alluta teineteist, et minu otsus on olulisem kui sinu oma. Kumbki ei keela teisel minna kellegagi kokku saama. Nagu olen Kati jutust aru saanud, on ka teistsuguseid mehi, kes kogu aeg kahtlustavad ja kontrollivad, kus sa käid ja mis sa teed. Meil on usaldus ja ma ei ole elu sees olnud nii truu mees kui need viis aastat Katiga, ja mitte NII truu, vaid absoluutselt truu,“ räägib näitleja.