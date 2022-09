Jaanus Saksa personaaltreener annab nõu: viis reeglit, mida tuleb jõusaalis käies järgida!

Progresseeru raskustega

Esimesed paar nädalat jõusaalis treenime tugevalt ka enda närvisüsteemi. See on uus stress kehale ning kui jõud hakkab raugema, tuleb esile allaandmise soov. Kui õpime oma keha paremini tundma ning anname pisut aega, toimub närvisüsteemi tasandil adaptsioon ning suudame enda esialgset jõupiiri tunduvalt edasi lükata. Kui antud stressistiimul on juba kehale kohane, tuleb hakata ka reaalseid jõunäitajaid tugevdama.

Tööta väsimuseni

Jõusaalis raskustega progresseerudes tekib hüpertroofia, mis on lihasmassi rakkude suurenemine. Lihasmassi suurenemist saab esineda ka kergemate raskustega treenides, seega alustaval treenijal on ka väikesest jõutreeningu stiimulist palju kasu. Küll aga on see aega nõudvam ning tihtilugu raskem ka mentaalselt, sest raskustega peaks töötama absoluutse väsimuseni.

Kui kellelgi on püstitatud jõusaalikeskne eesmärk kasvatada lihasmassi, tahetakse ka seejuures olla võimalikult tugev. Kui teha tööd ainult kergete raskustega väsimuseni vs raskustega progresseerudes, siis võib eeldada, et viimase maksimaalne jõud on samuti suurem. Ideaalses treeningkavas oleks mõlemad meetodid siiski esindatud ning nende doseering vastavalt eesmärgile.

Mõõda enda edusamme

What gets mesured, gets improved printsiip peab siinkohal hästi paika.

Liiga paljud käivad tänini jõusaalis pea laiali otsas ringi, tehes aastaid samu harjutusi. Veel hullem on see, et tihtilugu kinnistub inimestele mingi konkreetne raskus, mida nad harjutust tehes kasutavad. Isegi, kui Sind ei huvita hüpertroofia, siis mõistlik oleks ikkagi vahepeal enda treeningkoormust muuta. Seda saab teha pikemate seeriatega või raskema raskusega lühemate seeriatega, rakendades lihasaktivatsiooni poolest alternatiivseid liigutusi jne. Hea mõte on ka harjutuste sooritusraskused üles kirjutada, et teada, kus Sa raskustega paikned, et iga treeningu tõhusus oleks tagatud.

Pane rõhku taastumisele