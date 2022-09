VIDEO | Hollywoodi näitlejatar jagab klippi reisist Kiievisse: pidin paar nädalat sellest kõigest taastuma

Näitlejanna Jessica Chastain jagas Twitteris klippi oma reisist Ukrainasse. Videos on näha lagunenud ehitisi ning väikseid lapsi. „Pidin paar nädalat taastuma sellest kõigest, mida Kiievis nägin,“ avaldab naine.

Ühes klipis külastab Hollywoodi staar kohalikku lastehaiglat. „See reis oli minu jaoks elumuutev,“ ütleb Chastain. „Külastasin lastehaiglat, kohtusin nende imeliste laste ja haigla esimehe Volodymyr Zhovniriga. Need inimesed võlusid mind oma vapruse ja tugevusega.“

„Paljud lapsed olid oma kodudest ümberasustatud ning veedavad haiglas juba kuid,“ jätab naine. „See, mis Ukrainas praegu toimub, on humanitaarkatastroof. Me ei või unustada kõiki süütuid hingi, kes peavad praegu mõistusevastase vägivalla tõttu kannatama. Olen nii õnnelik, et sain võimaluse nende julgete ja südamlike lastega kohtuda.“