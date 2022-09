„Tõepoolest läksin siis suitsunurka, kus oli Peeter Võsa. Rääkisin juttu, ütlesin nagu alati inimestele hästi,“ kirjeldas Brigitte praeguseks kustutatud Instagrami storydes esmakohtumise enda versiooni. Tema sõnul oli ta telelegendile öelnud, et ta on tema fänn, tema saated on ägedad ja oli avaldanud rõõmu selle üle, et Võsa on tagasi teleekraanidel.