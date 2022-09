Palju õnne! Lauljanna Yasmyn kihlus kauaaegse kallimaga

Yasmyn on sotsiaalmeediasse postitanud mitu pilti koos Caspariga, kelle õige nimi on Kaspar Kolk. „Nii... Kes tahaks meie pulmas esineda?“ kirjutab Yasmyn oma Instagrami kontol, kuhu ta on koos Caspariga mitu fotot postitanud, et oma kaunist kihlasõrmust kõigile näidata.

Märtsis rääkis Yasmyn Kroonikale, et on Caspariga koos olnud juba üle kolme aasta. „Keegi väga ei teadnudki, et oleme koos. See oli naljakas, et muusikaauhindadel kõik imestasid, et ta on minu mees, kuigi oleme juba kaks aastat koos elanud,“ muheles naine.

Yasmyn ja Caspar tutvusid lauljanna venna Antonio Sebastian Kassi ehk Mick Mooni kaudu.

„Mu vend tegi temaga muusikat ja nii me kokku saime. Olime ligi aasta lihtsalt väga head sõbrad. Me ei avalikustanud suhet varem, sest oluline on kõigepealt teineteist tundma õppida ja aru saada, kes me teineteisele oleme. Ma ei mõista, kuidas mõni staar tuleb iga lühikese aja tagant lagedale uue mehega. Suhet ei ole vaja kohe avalikustada. See on liiga isiklik,“ sõnas Yasmyn märtsis.

