Millised tulemused on võimalik ühe kuuga saavutada?

Kas selle aja jooksul on midagi juhtunud ka treeningute käigus? Või on ette tulnud koguni ka vigastusi?

Risto: „Vigastusi ette tulnud ei ole. Muidugi üks juhtum oli, kus söögikorra ja trenni vahele jäi liiga väike vahe ja just sel päeval otsustas treener koormust tõsta. Ülikarm trenn oli. Reaalselt oksendasin pärast trenni.“

Jaanus: „No jah.. Esmaspäeval tegin kangiga kükke ja ühe küki tegin selliselt, et seljast käis jutt läbi. Tõmbasin vist selja ära. Nüüd olen siin viis päeva hädaldanud. Mul muidugi on varem ka seljaga hädasid olnud. Ükskord oli lausa nii hull, et ei saanud voodist püstigi.“

Kenneth: „Vigastusi ei ole olnud. Üks harjutus on selline, et kui 50kg raskusega kangi tõmban, siis hakkab randmele. Täna just leppisime kokku, et vahetame selle harjutuse välja.“

Maia: „Mul on treener praegu ära. Kui ma treeneriga käin, siis mul lihasvalusid ei ole, praegu on mul ikka peale trenni lihasvalusid rohkem. Üksinda ma katsetan erinevaid raskusi ja ilmselt ka tehnika ei ole nii suurepärane. Treeneriga tundub kõik palju lihtsam. Vigastanud ma ennast ei ole. Pigem on trenn eelnevaid vigastusi paremaks teinud.

Kas on tulnud ette, et ei viitsi trenni minna?

Risto: „Treeneriga viitsin alati. Suurem probleem on trenni jõuda ilma treenerita nädalavahetusel või esmaspäeval. Nädala sees on lihtne.“

Jaanus: „Mina alustasin treeninguga pisut hiljem kui teised ning me oleme „kaotatud aega“ siin tasa teinud, seega mul on alati olnud treener kõrval. Kui treener puhkusel käis, siis ta jättis mulle kodused harjutused. Eks ma kohusetundest tegin ikka ära, et kuidas ma valetan treenerile.. ja no muidugi minu suurim mott on, et minu ja Risto tiim võidaks ja muidugi , et jõuaksime 2 + tundi Saku Suurhalli laval ikka korralikku kütet teha.“

Kenneth: „Ei, mulle väga meeldib trenni teha. Mul on eesmärgid – ma ikka teadlikult püsin joonel.“

Maia : „Mul on tihti ette tulnud, et töid või koduseid tegemisi on nii palju, et ma pean lihtsalt selle aja võtma ja trenni minema. Näiteks kolmapäeval ei jõudnudki ja nüüd on vaja nädalalõpuni ikka igapäev trennis käia. Muidugi on veel ka suur boonus, et trennis saab kaua duši all olla.. Kodus enam ei julge, meil veeboiler ja arved on ikka mega suureks läinud.“