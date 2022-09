VIDEO | Vene meedia avaldas kinnipeetud ning Eesti kaudu välja saadetud reisivlogija ülekuulamisvideo

Bald and Bankrupt, kodanikunimega Benjamin Rich, on juutuuber, kelle reisiseiklused Venemaal ja endistes Nõukogude riikides on talle kogunud üle 3,5 miljoni jälgija.

Ülemöödunul nädalal teatas vlogija, et tema teekond Venemaal on jõudnud lõpule - ta peeti riigi kaguosas reisides kinni ning otsustati riigist välja saata.

„Mind visati paariks päevaks Vene vanglasse ja siis saadeti kohtusse end süüdistuse vastu kaitsma. Ma jäin süüdi. Üks karistustest on see, et mind visatakse Venemaalt välja. See jõustub kohe ning mul ei ole lubatud naasta,“ sõnas juutuuber.

Põhjus: toetas Ukrainat

Nüüdseks on selgunud, et briti vlogijat karistati haldusõiguserikkumiste seadustiku artikli 20.3.3 alusel - selle aasta alguses lisandunud punkt, mis keelab Vene Föderatsiooni relvajõudude diskrediteerimise.

Hiljuti avaldas Juudi autonoomse oblasti ametlik Telegrami kanal, mille keskuses Rich kinni peeti, video mehe ülekuulamisest koos selgitusega.

„Benjamin Rich, kes peab Youtube'is reisiblogi „Bald and Bankrupt“, olles nautinud Venemaa piirkondade külalislahkust ning sattunud oma reisil ka JAOsse, osutus mitte nii erapooletuks reisijaks,“ seisab teates.

Oblasti ühismeediakonto selgitab, et mehe kanalilt leiti solvanguid president Putini vastu, „Briti lähenemist“ Ukraina „erioperatsiooni“ kajastamisele ja üleskutset koguda raha „valitseva Kiievi režiimi“ toetuseks.

Selgitusega koos avaldatud videost on üsna selgelt mõista, et Briti juutuuber üritab iga hinna eest võimudele sobivat juttu rääkida, et kinnipidamisasutusest pääseda. Ta räägib läänes valitsevast tsensuurist, ajupesust ning ühel hetkel ütleb isegi, et astus Ukrainat toetavaid samme, kuna tema poole pöördusid Ukraina saatkond ja Youtube isiklikult.

Parem elada vaba mehena, kui surra märtrina

Vlogija on öelnud, et kommenteerib teemat tulevikus pikemalt. Seni on ta vaid mõista andnud, et tal ei olnud muud valikut, kui ajada täielikku jama.