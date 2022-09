Kuidas on kiire elutempoga võimalik oma vormi parandada?

Siim teab aga kohe öelda, et taastumine on protsessi edasiviiv jõud . „Taastumine on aeg, mille jooksul keha puhkab varasemalt tehtud treeningkoormusest. Ideaalseks taastumiseks vajame meile sobiva jaotusega kvaliteetseid toitaineid, umbes 0,3l puhast vett iga 10 keha kilogrammi kohta ja 7-9h kvaliteetset und seda soosivas keskkonnas. See tähendab, et magamistuba ei ole Sinu kontor ja voodis õhtusööki ei sööda. Samuti võiks magamistuba olla paar kraadi jahedam tavatemperatuurist toas ning voodi ja padi võimalikult mugavad just Sinule. Lisaks on hea teada, et liiga suur doos treeningkoormust taastumise suhtes nõrgestab meie sportlikku võimekust ning alandab immuunsüsteemi vastupanu võimet .“’

Ka Siim on Jaanuse seniste tulemustega rahul: „Jaanus on kaotanud 3,6kg. Seejuures on kõikidel jäsemetel ja keres oleva rasvasisaldus vähenenud ning lihasmassi osakaal suurenenud märgatavalt. Saalis trenni tehes raskused progresseeruvad ning tundub, et Jaanus naudib ise ka protsessi täiel rinnal . Järgmise kuu eesmärk on tulla veel umbes 1,5kg kaalust alla ja siis hakata rohkem just lihasmassi säilitamisele keskenduma. Kuna Jaanus on selline vend, et kui ma jätan talle kodutööks näiteks jalutada, siis lisaks sellele teeb ta veel 50km ratast peale. Seega ma ei kahtlegi tema võimetes. Oleme rahul, kuidas asjad liiguvad!

Jaanuse ja Siimu koostöö on edasi lükkunud algusest olenemata kulgenud väga edukalt. „Alustasin treeningutega pisut hiljem kui teised, aga oleme Siimuga „kaotatud aja“ tasa teinud. Mul on alati olnud treener kõrval. Kui treener puhkusel käis, jättis ta mulle kodused harjutused. Eks ma kohusetundest tegin ikka ära, kuidas ma valetan treenerile.. Muidugi minu suurim motivaator on see, et minu ja Risto tiim võidaks ning jõuaksime 2+ tundi Saku Suurhalli laval ikka korralikku kütet teha,“ tunnistab Jaanus.

Kaia on Maia üle väga ühke: „Sellise elutempo juures usun, et ta on teinud niipalju, kui tema võimsuses on. Treeningutega oleme saanud ilusti ‘sina’ peale ja läheme sama hooga edasi. Tõepoolest on vahele tulnud mõned haigushood, mis on takistanud meie treeninguid, kuid katsume tasapisi tagasi reele saada ilma üle pingutamata. Kui rääkida asjadest, mida võiks veel paremini teha, siis on see piisav uneaeg, mis vajab rohkem tähelepanu! Toitumise juures tunnen, et Maia on tegelikult väga teadlik, kuidas peaks toituma. Kindlasti reisid ja hilisõhtused esinemised võivad söömisharjumusi natukene mõjutada, aga tegeleme sellega.“

Maia teekonda on vahepeal takistanud koroonasse nakatumine, kuid temas põles siiski tahtmine jõuda tagasi treeningsaali. „Terve haiguse ajal mõtlesin, et tahaks trenni, tahaks õue jalutama! Nelja seina vahel istuda oli ikka üsna piinarikas. Tahtsin värskes õhus liikuda. Lisaks on mul äärmiselt hea klapp Kaiaga, et juba ainuüksi tema pärast tahtsin trenni. Küll aga avastasin uuesti saalis treenides, et ma ei jaksanud enam kõiki harjutusi sooritada nii hästi kui varem. Võhma oli vähem. Samuti hakkas pea ringi käima isegi istuvaid harjutusi sooritades – sellist kogemust pole mul varem olnud. Ka taastumine võttis tavapärasest kauem aega ja lihased olid palju tundlikumad. Nüüdseks tunnen end juba paremini.“

Nüüd käin personaaltreeneriga 2 korda nädalas ja 1-2 korda treenin iseseisvalt kava järgi. Pigem on oluliselt suurem rõhk õigesti treenimisel ning toitumise korrigeerimisel. Mul on eesmärgid – püsin teadlikult joonel. Ka siis, kui tekib takistus, leiame Indrekuga kohe lahenduse. Üks harjutus on selline, et kui 50kg raskusega kangi tõmban, siis hakkab randmele. Leppisime treeneriga kokku, et vahetame selle harjutuse välja.“

Ettevõtmise alguses võetud Kennethi kehakoostise mõõtudes üllatusi polnud. „Arvasime treeneriga mõlemad, et lihasmassi on pisut rohkem kui paistab, aga nagu kehaanalüüs näitas, siis kasvuruumi on tegelikkuses rohkem. Olen normaalkaalus ja suund on atleetliku kehatüübi poole. Võtsime eesmärgi kasvatada 4kg lihasmassi, mis tundub muidugi päris hullumeelne.“ Sellegi poolest on Kenneth treeningrutiiniga tuttav ja naudib oma teekonda. „Treeningharjumus on mul kenasti olemas – külastasin varasemaltki hommikuti 3-4 korda nädalas jõusaali.

Maia on aga kogu protsessi väga pühendunud. „Mul on tihti ette tulnud, et töid või koduseid tegemisi on nii palju, et ma pean lihtsalt selle aja võtma ja trenni minema. Näiteks ühel kolmapäeval ei jõudnudki ja siis oli vaja nädalalõpuni iga päev trennis käia. Muidugi on ka suur boonus, et trennis saab kaua duši all olla. Kodus enam ei julge, meil on veeboiler ja arved on ikka mega suureks läinud,“ muigab Maia.

Lisaks tunnistab Maia, et treeneriga on kõik palju lihtsam. „Kui ma treeneriga käin, siis mul lihasvalusid ei ole, aga kui mu treener puhkas, siis oli mu keha peale treeningut veidi hell. Üksinda katsetan erinevaid raskusi ja ilmselt pole ka tehnika nii suurepärane. Vigastanud ma ennast pole ja pigem on trenn eelnevaid murekohti paremaks teinud.

Maia sammu count: 374 764 ehk 274,4 kilomeetrit

#4 Risto x Bryan Romano Farani

Bryan on Risto tehtud töö üle väga uhke: „Risto on väga avatud olnud ja valmis pingutama juba algusest. Ta on trennis täiesti teine inimene: palju tugevam ja jaksab tõsta raskusi, mida ta poleks pea kaks kuud tagasi arvanudki, et suudab. Risto on juba kasvatanud 1,2kg lihasmassi, mis on suurepärane tulemus! Loomulikult on meil veel pikk tee minna, aga algus on väga paljulubav.

Omavaheline sümpaatia on Ristol ja Bryanil vastastikune: „Treeneriga viitsin alati trenni teha. Suurem probleem on spordiklubisse jõuda ilma treenerita nädalavahetusel või esmaspäeval. Nädala sees on lihtne. Olenemata sellest, kas üksi või treeneriga, siis vigastusi õnneks ette tulnud ei ole. Küll aga oli üks õppetund iseendale, kus söögikorra ja trenni vahele jäi liiga väike vahe ning enesetunne oli seetõttu peale treeningut kehv.“

Risto sammu count: 381 388 ehk 312,6 kilomeetrit

See tähendab, et esimese kahe kuuga on Põhja-Tallinn kaotanud pea 4 kilogrammi, kasvatanud ligi 2 kilogrammi lihast ja teinud üheskoos 1 388 813 sammu ehk läbinud 1144 kilomeetrit – milline tulemus! Omavahel on bändiliikmed moodustanud tiimid: Jaanus & Risto ning Kenneth & Maia. Kumb tiim võidab? Artistidel on veel kaks kuud minna, et jõuda Saku Suurhalli lavalaudadele. Ela neile kaasa nii MyFitnessi (@myfitnesseesti) kui ka bändi Instagramis (@p6hjatallinn), kus esitame neile aeg-ajalt proovilepanevaid väljakutseid või jagame nende kogemusi rühmatreeningutes.

