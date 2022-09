5 nõuannet, kuidas jõuda parema vormini

1. Loo endale kindel rutiin.

Nii mõnelegi võib tunduda sõna „rutiin“ igavana, kuid tegelikult see nii ei ole. Kui sul on päevakava kindlalt paigas, siis püsid suurema tõenäosusega järjepidev ning nii hoiad ka enda keha ja vaimu vormis. Märgi endale kalendrisse ära treeninguaeg. Kui peadki aega muutma, siis mõtle selliselt, et pead kindlasti trennitunnid täis tegema. 😊

2. Osta personaaltreeningute pakett.

Kui lepid treeneriga iganädalase kohtumise kokku, siis püsid kindlamalt treeningute ja kehalise aktiivsusega järje peal. Tervisesse investeerimine parandab kindlasti tunduvalt sisemist motivatsioonikõnet ka iseendaga, et trennis käia. Kas napib finantse, et iga nädal treeneriga koostööd teha? Personaaltreeneriga võid kohtuda ka kord kahe nädala järel, kasvõi kord kuus. Kui keegi sinu tulemusi ja edusamme kontrollib, siis kujuneb sulle kindlam tugivõrgustik, mille toel on palju lihtsam treeningutes progressi saavutada ja muuta kehaline aktiivsus enda igapäevaelu osaks.

3. Proovi erinevaid treeninguid, et leida enda lemmikud!

Mõnikord proovivad inimesed vaid üht-kaht tüüpi treeningut ning ei leia endale kohe meelepärast kehalise aktiivsuse meetodit. Tegelikult on olemas sadu erinevaid võimalusi, kuidas enda kehalist aktiivsust tõsta. Ilmtingimata ei pea just jooksma või jalutama – võib ka näiteks hoopis proovida jõutreeninguid, teha kõrgema või madalama intensiivsusega treeninguid. Ühtlasi sobib kehalise aktiivsuse tõstmise jaoks ka ujumine ja tantsimine. Leia endale meelepärane tegevus ja kehalise aktiivsuse suurendamine on nauditavam!

4. Sa ei ole alati motiveeritud ja see on normaalne!