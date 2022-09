ARMAS KLÕPS | Jüri Ratas tähistab abikaasaga pulma-aastapäeva: need on olnud võrratud 17 aastat

Ratas postitas tähtsa päeva puhul armsa foto Instagrami. „Seitseteist aastat tagasi oli kuldne sügispäev sarnaselt tänasele. Rannamõisa kirikus kõlasid kaks JAHi,“ alustas Riigikogu esimees oma postitust. “Aitäh Sulle, kallis Karin, need on olnud võrratud 17 aastat. Sa oled hoidev abikaasa ja meil on neli toredad last. Kummardus ja tänutunne, kallis Karin!“ lisas Jüri Ratas armsalt foto juurde.

Kroonika kirjutas 2019. aasta maikuus Rataste perekonnast. Jüri Ratase ja Karin Ratase peres, kus kasvab neli last, on pereema seadnud enda soovid ja vajadused tagaplaanile. Jüri on abikaasale selle ohverduse eest tänulik. Ta sõnab: „Karin on mulle tõesti võimaluse andnud kõiki oma toimetusi teha. Kui ma ütlen, et on uus mõte, uus sõit, siis on Karin öelnud, et muidugi mine ja tee. Ta on alati sada protsenti mulle toeks,“ ütles tipp-poliitik tollal.