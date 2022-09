Taani kuninganna koroonasse nakatumine tekitas muresid ka Rootsis: riigipead istusid kõrvuti Elizabeth II matustel

Tegemist on teise korraga, kui Taani kuninganna on koroonaviirusesse nakatunud. Kolmapäeval teatas Margrethe nakatumisest Taani kuninglik palee. „Tema Majesteet sai täna pärastlõunal positiivse COVID-19 testitulemuse ja nüüd viibib ta Fredensborgi lossis. Kuninganna kohtumised selleks nädalaks on tühistatud,“ sõnas palee oma teates.

Kuninganna Elizabeth II matustel istusid Taani kuninganna lähedal ka Rootsi kuningas koos oma abikaasaga ning nad kohtusid veel kahel korral eelmisel nädalal. Siiski ei pea Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia isolatsiooni jääma, vahendab Aftonbladet. Rootsi õukonna pressiesindaja sõnas, et kuninglik perekond on vaktsineeritud vastavalt riigis kehtivatele soovitustele.

Pressiesindaja ei soostunud olukorda kohta rohkem teavet jagama. On vaid teada, et Rootsi kuningas ja kuninganna saabusid eelmise nädala esmaspäeval pärast matuseid oma koduriiki tagasi. „Nendega on kõik hästi, nad on pärast matuseid kodus,“ kinnitas Rootsi õukonna pressiesindaja.