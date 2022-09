Kas teie lemmik pääses edasi? Selgusid kaks Suurbritannia linna, mis võistlevad Eurovisioni korraldamise nimel

Nüüd teatas BBC, et on esialgsest seitsme linna nimekirjast välja praakinud viis ning nüüd on jäänud võistlustulle ainult kaks. Maikuus toimuva järgmise Eurovisiooni korraldamisõigused saab kas Glasgow või Liverpool. Üks on Šotimaal, teine Inglismaal.

See tähendab, et võimalike korraldajalinnade rivist langesid välja Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle ja Sheffield.

Glasgow'd on pakutud favoriidiks juba ammu enne algse nimekirja koostamist. Koheselt pärast 2022. aasta võistluse lõppu avastasid suured Eurovisioni fännid, et imekombel on ülipopulaarsel OVO Hydro arenal jäänud järgmise aasta maikuu kalendris täielikult vabaks. On teada, et suurejoonelise lauluvõistluse korraldamiseks läheb vaja kontserdipaika, mis on ilma teiste plaanideta vähemalt kuus nädalat.