Aune Past kasvas emaga kahekesi: mäletan seda igatsust ja kurbust

„Mul ei ole palju mälestusi oma isast. Naabritüdrukul oli isa, naabripoisil oli isa, pinginaabril oli isa. Meie olime emaga kahekesi. Mäletan seda igatsust ja kurbust. Olen ju hea laps - miks minul ei ole isa! Ilmselt sealt kasvaski välja teadmine, et kõige raskem otsus on otsus abielluda, kõige raskem on leida keegi, kes oleks sinu laste isa läbi heade ja halbade aegade.“

Pasti sõnul on see niisugune otsus, mida ei saa kergelt teha. „Minul oligi selles mõttes kõige raskem öelda „jah“. Sest ükski mõistlik inimene ei vastaks „jah“ abieluettepanekule inimeselt, keda tunned väga-väga-väga lühikest aega. Samas on see silmapilkselt vastatud „jah“ mu kõige õigem ja õnnelikum otsus, mis on määranud kogu minu elu. Tean, et olgu minu piiride katsetused millised tahes, Urmase toetus aitab igast olukorrast üle.“