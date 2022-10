Kaksikud Raul ja Romet Esko kasutasid oma sarnasust ka koolis: vahetasime kontrolltöö ajal oma tööd ära

Kas kaksikvennad tegid koolis ka teineteise eest eksameid? „Meie IQ on suhteliselt samal tasemel, seega väga pole kasu, kui me teineteise eest eksameid või teste teeks, sest tulemus tuleks üpris sarnane. Näiteks mata lõpueksamil saime mõlemad 94 punkti,“ sõnas Raul.

„Aga me tegime enam-vähem kogu gümnaasiumi nii, et jaotasime ära, mis kodutööd keegi teeb. Ükskord oli meil geograafia test riikide pealinnade peale ja siis me jagasime pooleks: üks õppis ühed ja teine teised pealinnad ning kontrolltöö ajal vahetasime tööd ära,“ rääkis Romet.