Marko Reikop: iga õhtu tunniajase saate kokkupanemine pole nii kerge, kui tundub

Reikop kirjeldas, et tema tööpäev algab hommikul kell kümme ning siis hakatakse ühekoos vastutava toimetaja Kai Väärtnõuga vaatama, millest õhtune saade kokku pannakse. Saadet kokku pannes proovitakse lähtuda teemadest, mis on vaatajatele huvitavad. „Eesti on väike, iga päev tunniajalist saadet kokku panna pole nii kerge, kui kõrvaltvaatajale tundub,“ tõdes Reikop.

Reikop märkis, kui on mõni oluline teema muutub vaatajatele ebahuvitavaks, lõpetatakse selle kajastamine. „Kui huvi hakkab ära kaduma, siis me enam ei tee, aga kui huvi on, siis teeme,“ selgitas ta.

Selle aasta aprillist juhib „Ringvaadet“ koos Marko Reikopiga Anna Pihl, kes võttis üle Grete Lõbu koha, kui too beebipuhkusele siirdus. Pihl rääkis Kroonikale tollal, et ootab koostööd Reikopiga väga. „Marko on Eesti otse-eetri meister ja väga kogenud saatejuht. Ma just ootan seda, et tema kõrvalt midagi õppida,“ sõnas Anna.