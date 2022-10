Kaalu kaotatakse ka mujal kui tantsusaalis

Jätkuvalt jõudsat arengut tunnistab ka Kenneth. Ta sõnab: „Pärast 3 kuud on enesetunne super ja väga motiveeriv on näha häid tulemusi. Olime treener Indrekuga viimasel mõõtmisel väga üllatunud, kui kokkuvõttes lausa 8cm suuremat rinna ümbermõõtu tunnistasime. Treener küsis naljatades, et mis dopingut ma kasutan. Vastasin, et mul on vaid kana ja kava. Trenn ja toitumine käivad käsikäes ning on enesetunde väga värskeks teinud. Positiivsed emotsioonid!“

Treener Siimu sõnul on artist oma tööga täpselt graafikus. „Viimase kuu aja jooksul on jällegi kaalust alla tuldud, nüüdseks kokku juba -5,5 kg ning seda suuresti rasva arvelt, mida on 3,3 kg kaduma läinud. Seejuures on kehamõõtmed sääre, reie, biitsepsi ja rinna ümber jäänud kas samaks või pisut suurenenud lausa. Vööümbermõõt on vähenenud 1 cm võrra. Seega nüüdseks on rasvaprotsent paigas ning järgmisel kuul keskendume puhtalt lihasmassi kasvatamisele. Eeldame samas ka 1-2 kg kehakaalu tõusu, kuid rasva osakaal võiks samaks jääda või lausa väheneda. Olen siiralt rahul meie progressiga ning usun, et suudame püstitatud eesmärgid kenasti ellu viia! „

Jaanus ja Siim paistavad kui peatamatu energiaga duo, kelle koostöö sujub ladusalt. Mõlemast kiirgab positiivsust ja innukust. „Enesetunne on hea. Tulemused on head. Treener on hea. Kui motivatsioon ei rauge, siis siit saab ainult paremaks minna, ma usun. Igal juhul väga mõnus ettevõtmine,“ sõnab Jaanus.

Kennethi sammu count: 773 074 sammu ehk 670,6 kilomeetrit

#3 Maia x Kaia Kollo

Kõigi teekonnad ei kulge suurte võitudega ja see on täiesti okei! Möödunud kuu on Maia jaoks olnud keeruline ja kiire tempoga. „Ma ei saa endiselt enda toitumist normaalseks. Kaia on andnud väga palju head nõu, aga ilmselgelt ei saa ta mul ju lusikaga järel joosta. Enesetunne on aga üldjoontes hea ja trenni lausa jooksen, kuid kahjuks selle hektilise toitumise tõttu seisan lihtsalt justkui paigal, mis on kõige alus. Ma küll üritan vähem stressata, aga kahjuks ei tule see hetkel välja. Pigem tekitab tunne, et ma ei pinguta piisavalt ega ole piisavalt tubli. Kaia muidugi lohutab ja kiidab, aga ise tunnen end õnnetult,“ tunnistab Maia. Siiski on mõõtmiste tulemustest näha, et pea igast mõõtekohast on 0,5-1 cm vähenenud ja taljeümbermõõt tunnistab lausa 2,5-sentimeetrist vähenemist.

Pea meeles: teised näevad vaid Su tulemusi, mitte Su pingutust.

Küll aga tunnistab ka treener Kaia teekonna keerukat kulgu. „Ma pole saanud kahjuks Maiaga seda programmi läbi viia, mis oli alguses plaanis. Taaskord kimbutasid teda haigused ja seetõttu on olnud ka tagasilööke. Hea uudis on see, et olukord pole kehvemaks läinud ja trennis on näha, et tahtmist on aina juurde tulnud. Kõige tähtsam on tervis ja selle arvelt me liigselt üle pingutama ei hakka. Kõigest olenemata näen, et ta ei anna alla. Inimeste teekonnad ongi erineva pikkusega ja tean, et olenemata praegusest olukorrast, jätkab ta teed paremuse poole,“ lohutab Kaia.

Maia sammu count: 954 187 sammu ehk 688,2 kilomeetrit.

#4 Risto x Bryan Romano Farani