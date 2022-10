Uku Arop võttis end pisipoja ja kihlatu nimel julgel viisil kokku: olen uhke, et valisin selle tee

„Muidugi oli üks põhjus ka see, et aastatega kogutud plekk saab ühel hetkel otsa ja koroona tõttu kukkusid esinemised ära. Ma ei saanud jääda lootma, et ehk piirangud kaovad ja saan jälle lavale. Aga kui poeg on tulemas, on vaja kindlat plaani. Arvatakse, et räpparid elavad head elu, lebo elu, aga see on väga ebastabiilne life. Staarielu on laisa inimese elu. Kes väidab vastupidist, et see on raske töö – minge vaadake peeglisse! Raske on käia tööl, kui tõused 5.30 hommikul ja lõpetad tööpäeva kell kaheksa õhtul. Pigem viskan s**** kuskil aeg-ajalt, kui hoian kramplikult staarielust kinni. Kuulsus ei huvita mind absoluutselt.“