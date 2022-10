Alika Milova: järgmisel aastal soovin albumi välja anda

Milova tunnistas, et uute lugude kirjutamine tema jaoks probleem pole, sest need valmivad tal üsna ruttu. „See sõltub muidugi tujust, päevast ja meeleolust, aga viimasel ajal tulevad lood 99 protsendil ajast lihtsalt,“ tõdes ta, ning lisas, et kiire kirjutamisprotsessi taga on pikaaegne kogemus.

Alika märkis, et kuna lugusid on tal praeguseks üsna palju kogunenud, soovib ta need ühel hetkel need ka avalikkuse ette tuua. „Järgmisel aastal soovin albumi välja anda,“ avaldas ta.

Eelmise aasta novembris Kroonikale antud intervjuus rääkis Alika, et alustas laulmisega nelja-aastaselt, kui vanemad panid tüdruku Narvas laulustuudiosse Magic Land. „Käisin päris väiksena koos oma esimese lauluõpetajaga Peterburis lauluvõistlusel „Malenkije Zvezdotški“. Olin üheksane, kui isa Oleg saatis minu teadmata minu nimel osalemistaotluse rahvusvahelisele konkursile New Wave Junior. Mind kutsutigi casting’ule, mis toimus Euroopa riikide lauljatele Riias. Olin kindel, et ei pääse edasi, aga läks teisiti. Puhkesin rõõmust nutma, kui mind välja valiti, ega suutnud pisaraid peatada. See oli fantastiline tunne,“ rääkis Milova.

Kui Alika oli 12-aastane, osales ta laulukonkursil Baltic Voice, kus võitis grand prix’. Veel on ta käinud „Laulukarusselli“ võistlusel.