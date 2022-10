FOTO | Palju õnne! Stefan kihlus kauaaegse kallimaga: Vici on võetud!

Varahommikul ärgates ja karpi nähes oli Stefan esmalt segaduses. „Victoria nägu oli rõõmust nii elevil, et ma mõtlesin, et mis nüüd juhtus,“ kirjeldas Airapetjan karbi kättesaamist ja oli korraks isegi ehmunud. „Avasin karbi ja seal oli see tore üllatus,“ rääkis Stefan oma emotsioonidest, kui sai teada, et saab isaks.