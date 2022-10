Inga Lungele meeldib sügisel lehtedes sahistada: neid ei olegi nii palju, et mind häirima hakkaks

„Maakoht on suur kohustus – seda lauset olen ma palju kuulnud. Ilmselt olen täitsa teadlikult leppinud endaga kokku, et püüan elada nii, et minu kodu ei muutuks mulle koormaks,“ ütles Lunge.

„Nendes kohtades, kus ma juba sekkunud olen, seal toimetan aga rõõmuga. Sel sügisel said üles võetud kartulid, kasvuhoone koristatud ja mõned oksad põletatud. Kohe, kohe tuleb aeg, kui saan roosid ära katta. Mulle meeldib sügisel jalutades lehtedes sahistada. Ju neid siis ei olegi nii palju, et mind häirima hakkaks. Boheemlaslik osa minust armastab sügist selle erinevates vormides. See on ilus aeg endasse vaatamiseks, lugemiseks ja mõtlemiseks,“ rääkis Inga Lunge.