Kas Eesti Laul on alla käinud? Robert Linna: vokaalse kvaliteedi mõttes oli palju allapoole latti lugusid

Linna selgitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et Eesti Laul 2023 konkursile esitati 217 laulu ning kui ta lugusid kuulas, siis nägi ta vaid lugude pealkirju, autorid olid anonüümsed. Punkte oli vaja anda viie palli skaalal. Linna tunnistas, et muude tegemiste kõrvalt jäi tal lugude kuulamiseks aega vaid kaks ja pool päeva ning ta kuulas 60 lugu järjest.

„Kui ma olin 100 lugu ära kuulanud, siis umbes 50 nendest olid kindlalt null punkti saanud. Väga palju oli hästi ühte auku laule, mis olid minu jaoks hästi igavad,“ sõnas Robert. „Ma olen elu jooksul piisavalt muusikat kuulanud küll, et ma saan juba esimese paari sekundiga aru, kuhu see lugu läheb. Loomulikult ma kuulan need otsast lõpuni ära, aga just produktsiooni ja vokaalse kvaliteedi mõttes oli selliseid allapoole lati lugusid, mille kallal võiks tegelikult veel tööd teha,“ ütles Linna raadioeetris.

Kuidas kommenteerib Linna seda, et paljud head lood jäävad poolfinaali ukse taha? „Mul on selline kahtlane tunne küll, et päris paljud lood, millele ma panin hästi palju punkte, jäävad seekord välja,“ arvas eelžürii liige, kuid sõnas, et vaid pooled edasipääsejad on hetkel avalikustatud.