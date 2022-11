Alika Milova laul ajas Janika Sillamaa nutma: see on midagi, mille üle võib uhkust tunda

Kui välja kuulutati „Eesti otsib superstaari“ kaheksanda hooaja võitja Alika Milova osalemine, siis tulid Sillamaale taas pisarad silma. „Kuulasin seda lugu mitmeid kordi. See on äärmiselt ilus laul. See on hästi produtseeritud ja hästi lauldud. See on midagi, mille üle võib uhkust tunda. See on uskumatu!“ tõdes Jaanika.