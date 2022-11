Sel aastal Eesti Laulu poolfinalistidest on üks tuntumaid Merlyn Uusküla, kes sai kuulsaks juba nullindate alguses tüdrukutebändiga Nexus. Ainult nüüd on teda aina raskem ära tunda, sest ta on otsustanud vahetada nime ning kannab nüüdsest laval ka parukat. Miks ta osaleb hoopis uue artistinimega? Kuidas ta räppima on õppinud? Vaata videost!