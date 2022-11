„Kõik on justkui praegu sõbrad, aga...“ Keda peab Inger suurimaks konkurendiks Eesti Laulul? Või kardetakse hoopis teda?

Vaatamata sellele, et Inger on alles 23-aastane, siis Eesti Laulu kogemust on tal juba üpriski palju kogutud. Ka sel aastal on ta tagasi võistlustules, kuid esimest korda on ta enda sõnul „uue minana“ laval. Kuid enne seda, kui avalikkus kõiki poolfinaali pääsenud lugusid on kuulnud, palusime Ingeril ennustada, et keda ta näo järgi suurimaks konkurendiks peab. Või peaksid uued tulijad hoopis teda kartma? Vaata videost!