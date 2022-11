Treener Indrek Viska annab Sulle 5 nippi, mis aitavad hoida toitumise raamides

Reisid ja vastuvõtud viivad meid tihtilugu olukordadesse, kus luuakse tingimused, mis päädivad pikkade toitu täis laudadega. Samas on valdav soov ka kõike proovida. Siin tuleb appi taldrik - mitte see, kuhu pannakse praad, vaid see väiksem, kookide ja suupistete oma. Reegel on lihtne: laduge see kõikide soovide kohaselt täis ning nautige, kuid uuele ringile ärge minge. Kui minna, siis võiks vastu anda samaväärse kilokalorite kulu: iga lisa taldrik või vein tähendab 5-kilomeetrist jooksuringi.

Tuleb vaadata peeglisse ja küsida, kas mõni toidukord on jäänud päeval ära. Kui see on juhtunud, siis tuleks säilitada rahu ning enne toidu valmimist mitte haarata kiire ampsu järele. Endale võiks haarata mingi hea joogi, milleks sobib hästi ka vesi, mis aitab natuke hoogu maha võtta. Kui aga asute sööma, siis sööge aeglaselt. Võite alustada ka magusast, kui see on planeeritud õhtusöögi osana. Kohupiim mustikatega aitab ära hoida ülesöömise ohu. Rahulik söömine aitab organismile anda signaali, et aitab, kõht on täis. Muidu tuleb see siis, kui on juba lootusetult hilja. Kui aga mõnel päeval ei õnnestu toitumist järgida hindele viis, siis alusta järgmisel päeval taas puhtalt lehelt, endale etteheiteid tegemata.