Vaido Pannel tänavu Eesti Laulust: päris mitme loo puhul oli tunda, et me lihtsalt teeme midagi

„Mind üllatas keskpärasus. Päris mitme loo puhul oli tunda, et me lihtsalt teeme midagi. Võib-olla peaks ikkagi veel mitu korda oma laulu kuulama ja jagama rohkemate inimestega enne, kui sa selle ära saadad. Kui inglise keeles lauldes diktsioon on ikka enneolematult halb, saab sellest aru nii Eesti kui ka maailma kuulaja ning see ei too sulle plusspunkte.“