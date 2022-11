Helista minu liinile? ELLIP ennustab, kas kunagise lapsstaari staatus tuleb talle Eesti Laulul kasuks

Kuigi Pille-Riin on juba aastaid teinud muusikat uue artistinime alt, siis siiani peab ta vastama ka küsimustele, mis puudutavad tema kunagise lapsstaari staatust. Kroonika uuris lauljatarilt, kas varasem tuntus võib talle kasuks tulla, sest tahest-tahtmata toob see teda teistest tundmatutest artistidest ettepoole. Samuti tuli jutuks Eesti Laulu eelžürii kriitika joone alla jäänud lugudele - kas tõesti on kodumaine muusikamaastik nii halb või on asi ikkagi maitses? Vaata videost!