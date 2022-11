VIDEO | Uus tantsustaar Ragnar Klavan oma esimestest tantsudest: must hobune on veel elus!

Klavani tantsutreener on Kerttu Tänav . Naine on ka varem tantsusaates osalenud – 2007. aastal oli Tänava tantsuõpilaseks Koit Toome, kellega ka toona saade kinni pandi.

Kroonikale antud intervjuus tõdes Klavan, et tal oli ainult üheksa päeva, et kahe tantsu põhitõed selgeks saada. „Ütleme nii, et must hobune on veel elus!“ naljatles jalgpallistaar.