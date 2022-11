Tippkondiiter Õie Pritson õpetab: selle eriala meistriks ei sünnita ega saada

„Ükski kondiiter ei saa olla tippkondiiter, teadmata midagi maalikunstist, moest ja trendidest,“ arvab naine. Seda kõike on ka tema süvendatult õppinud. „Olen õmblemisega tegelenud kogu teadliku elu ja käinud maalimist õppimas pikki aastaid,“ räägib ta. „Maalikunst on haaranud mind täielikult. Palju aastaid olen käinud maalilaagrites nii Eestimaal kui rahvusvahelistes laagrites üle ilma. Annan ka ise lastele maalimise kursusi. Mu suur kirg on ka keraamika, millega olen tegelenud juba üle kuue aasta.“