Kenneth sai Põhja-Tallinna bändikaaslastelt tünga

Kes võitis?

Jaanus: „Oii.. Kenneth tahtis kella nii väga endale saada, äkki tema siis?“

Kenneth: „Ma ei tea. Äkki Maia? Ta viimane kuu tegi lahjalt, aga eelnevad kuud pani hullu. Ma jään siiski tema juurde.“

Maia: „Ma ei tea.. Mina või Risto. Keeruline olla. Mul viimane kuu oli kehv.“

„Ma arvan, et Kenneth võitis, kuna Kennethile valetati ja noo see tegelikult on naljakas, kuidas ta siis samme vihtuma hakkas,“ vastas Risto naerdes.

Mida Kennethile valetati?

Risto: „Mingi live backstage's läks challange'le jutt ja Kennethile öeldi, et võitja saab käekella endale jätta. Kenneth on nüüd pea kaks kuud 20 000 päevi sammunud. Alguses ei saanud üldse vedama, säästis kaloreid ja no nüüd muutusid tulemused ikka päevapealt. Nii, et kui te tahate, et Kenneth midagi teeks, siis kinkige talle käekell ja asi muutub päevapealt! Ma tahaks Kennethi nägu näha, kui ta teada saab, et mäng käis vaid tervisliku liikumise peale.“

Kes jalutas kõige rohkem kilomeetreid?

Risto: „Maia igatahes mitte. Tal palju samme, aga vahemaa on väike. Ma arvan, et Kenneth ikka, kuna ta käib jooksmas. Samme tuleb vähem, kilomeetreid rohkem. Jääme Kennethi kellaloo juurde ikka.“

Jaanus: „Kuu aega tagasi oleksin öelnud, et mina, aga nüüd ma ei teagi, äkki Kenneth. Ma viimastel nädalatel väga suurepäraseid samme ei teinud. Jätame Kennethi.“

Kenneth: „Ma arvan, et Jaanus. Tal pikk samm, jalutas vahepeal palju ringi.“

Maia: „Eks ikka kõige pikemate koibadega tüüp - Jaanus.“

Kes sammus kõige vähem?

Risto: „Ma kardan, et Jaanus, aga loodan, et Maia - lihtsalt, et meie tiim ei kaotaks.“

Jaanus: „Väga hea küsimus.. Risto ilmselt mitte. Viimaseks jäi ikkagi Maia. Ta lõpus küll pingutas, aga alguses ei saanud haiguse tõttu väga vedama. Sammu-Maia jääb seekord viimaseks. Ennast ikka ei hakkaks ju väga nimetama.“

Kenneth: „Ma samariitlasena nimetaksin ennast.“