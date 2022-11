Armin Karu muretseb energiakulude pärast: senine lahendus ei ole osutunud vettpidavaks

„Kellelgi ei ole lihtne, sest energiasektor on täna kreenis ja see on vist küll kõigile selgeks saanud. Kuna suures pildis on tegemist kogu ühiskonna eksistentsi jaoks vajaliku piiratud strateegilise ressursiga, siis ei tohi see olukord olla üksikute lausrikastumise allikas,“ lausus ta.