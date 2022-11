Lihtsad ja siirad soovid: lauljanna Anett Kulbin avaldab, millist meest tema otsib

Mees peab Anettile huvi pakkuma. „Ta ei pea olema ainult pikk või hea huumorimeelega, ta peab tekitama minus mingi tunde. Teate küll, mis juhtub, kui näed inimest rahvast täis ruumis ja teie pilgud kohtuvad... Selline romantiliste komöödiate stseen... Tegelikult me tunneme enda inimese väga kiiresti ära. Selleks, et armumine kasvaks üle armastuseks ja tekiks kindel suhe, on vaja, et inimestel oleks peale tunnete ka sarnane maailmavaade. Paljud toovad välja hea huumorimeele, aga mis kasu sellest on, kui tundeid pole? Samas, kui oled armunud, saab koos anyway nalja. Soovin enda kõrvale inimest, kellega ei saa kunagi jutt otsa. Kellega koos jääb aeg justkui seisma,“ rääkis Kulbin.