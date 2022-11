Poiss või tüdruk? Heelia Sillamaa avaldas teise lapse soo

„Poiss või tüdruk? Juba viiendas klassis ütles ajalootunnis minu klassijuhataja, et ma oleksin taluajal oma tugevate jalgadega tahetud naine olnud! Vaadates, kuidas mul õnnestub nii kenasti järjest vaid poisse saada, tuleb järjekordselt nõustuda, et küll oleks mina alles taluajal hinnas olnud. Igatahes on see nüüd kindel, et mina ja see roosa ükssarvik jääme selle pere ainsateks naisolevusteks ja kõhus kasvab mul jälle üks tubli ja tugev poiss,“ andis Heelia Instagrami vahendusel fännidele teada.

Heelia kihlatu on lavastaja Peep Maasik. 2020. aasta novembris sündis neil poeg Paul.

Sillamaa 16. mail oma äsja poelettidele jõudnud raamatut „Ammuu“. Naine tunnistas, et, et tema elus on üks pealtnäha lihtne küsimus, mida kuuldes kukub keerutama kiiremini kui keskmine poliitik. Küsimuseks on: „Kui pikalt te Peebuga koos olete olnud?“

„Täna vastan ausalt, et Peebuga tutvusin ma elus esimest korda kaks aastat ja kolm kuud tagasi,“ kirjutab naine, „Meie pisipoja sai paar päeva tagasi pooleteistaastaseks. Kõvemad arvutajad leidsid siit vist juba väikse loogikavea? Need arvud tähendaks seda, et ma jäin rasedaks vaid nädalad pärast Peebuga tutvumist…“

Sillamaa jätkab: „Ma olen pikalt tundnud, et mu südamel on üks jagamist vajav lugu. Tõestisündinud armastuslugu, mis räägib kahest võõrast – kangest mulgist ja jäärapäisest hiidlasest –, kellele andis saatus vaid kümme kuud, et luua tiim, kes suudaks üksmeelselt hoolitseda uue elu eest.“