Lauljanna An-Marlen paljastas, kuidas endale artistinime sai: tundus loogiline, et see saabki minu alter ego'ks

Oma esimese singli oli noor lauljatar laadinud üles An'i nime all. See läks aga kogemata hoopis Saksa räppari An'i kasutaja alla. „Pärast intsidenti võtsin loo maha ja nutsin. Mõtlesin, et see on märk, et ma ei peaks muusikat tegema,“ meenutab An-Marlen. „Otsustasin siiski uuesti proovida ja kuna minu teine nimi Marlen ei olnud kunagi erilist tähelepanu saanud, tundus loogiline, et minu alter ego'ks saabki An-Marlen.“