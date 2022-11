Heelia Sillamaa meenutab päeva, mil sai teada, et ootab last: ma nagunii pole rase, andke see kõige soodsam

„Kui läksin rasedustesti ostma, ütlesin apteekrile: „Ma nagunii pole rase, andke see kõige soodsam.“ Mis on tagantjärele nii naljakas. Läksin koju, tegin testi ära ja vaatasin, et oh, selliste asjade pealt ei tasu ikka raha kokku hoida – näitab, et ma olen rase, kuigi ma ei ole ju. See ei saanud kuidagi võimalik olla. Mõtlesin, et ostan siis uue, korraliku,“ rääkis Sillamaa.

Heelia teatas Instagrami vahendusel suurest rõõmusõnumist, et tema ja lavastajast elukaaslase Peep Maasiku perre on sündimas teine poeg. Praegu on peres kasvamas äsja kaheaastaseks saanud poisipõnn Paul, kes saab endale peagi venna.

Sillamaa tutvustas 16. mail oma poelettidele jõudnud raamatut „Ammuu“. Teleajakirjanik tunnistas, et tema elus on üks pealtnäha lihtne küsimus, mida kuuldes kukub keerutama kiiremini kui keskmine poliitik. Küsimuseks on: „Kui pikalt te Peebuga koos olete olnud?“

„Täna vastan ausalt, et Peebuga tutvusin ma elus esimest korda kaks aastat ja kolm kuud tagasi,“ kirjutas naine. „Meie pisipoja sai paar päeva tagasi pooleteistaastaseks. Kõvemad arvutajad leidsid siit vist juba väikse loogikavea? Need arvud tähendaks seda, et ma jäin rasedaks vaid nädalad pärast Peebuga tutvumist…“