KUUMAD KLÕPSUD | Anett Kontaveit veedab koos kallimaga mõnusalt puhkust

Kontaveit postitas oma Instagrami mitmeid pilte endast ja Lepistust puhkusereisil. Enamus fotodel poseerivad nad koos ja paistavad puhkust nautivat täiel rinnal. Esimesel pildil on Anett ja Brent basseinis, teisel poseerivad nad kose juures. Samuti sai paar osa snorgeldamisest ning Anett lisas ka sellest pildi oma sotsiaalmeediakontole. „Mälestusi luues,“ kirjutas Kontaveit armsa pildiseeria juurde.

Tunni ajaga on tennisisti postitus saanud juba üle 4500 meeldimise ja arvukalt kommentaare. Enamasti sõnatakse, et tegemist on tõeliselt kuuma paariga.