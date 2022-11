„Tantsud tähtedega“ staare riietav disainer Riina Laanetu: kostüümide eelarve on väga tagasihoidlik

„Kostüümide eelarve on väga tagasihoidlik ja sellest tõelist glamuuri välja võluda on väga keeruline. Eelarve on langenud mitu korda,“ tõdes Laanetu intervjuus.

„Õnneks saan valida, kas teen näiteks ladinakleidi uhkema ja standardkleidiga hoiame natuke madalamat profiili või mehele me pluusi ei tee. Eelarve on minu käes ja ma saan kombineerida,“ sõnas kostüümikunstnik ja lisas, et kombineerimisvõimalus on saate puhul väga suur pluss. „Kui nii ei oleks, siis eelarve ei võimaldaks kleitidele mitte ühtegi Swarovski kristalli. Minu nimi on seal taga, seega teen nii, et eksklusiivsus ja luksus säiliks, ega aja senti taga. Ilmselgelt panustan kostüümidesse ka oma ressursse,“ lausus Riina.